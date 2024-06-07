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لبنان

اشكال واطلاق نار في طرابلس.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
07-06-2024 | 04:03
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وقع اشكال صباح اليوم بين شبان من آل "ع" و آخرين من  آل "س" في منطقة التيانه طرابلس تخلله اطلاق نار دون وقوع اصابات.
وبعد وقت عاد الاشكال وتجدد بالقرب من مدرسة الحريري بين كلا الطرفين استعملت خلاله الرشاشات الحربية وقد تخلله عملية كر وفر بين الشوارع نتج عنه تضرر في الممتلكات دون وقوع اصابات في الارواح، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وأشارت المعلومات الى ان الاشكال ناتج عن خلافات سابقة بين طرفيي الاشكال.
 
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