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لبنان

الكتل الحارة ستنحسر تدريجيا والرياح ستنشط.. إليكم تفاصيل حال الطقس

Lebanon 24
07-06-2024 | 04:04
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بعد موجة حرّ قوية سيطرت على لبنان، من المتوقع أن يتحول الطقس غدًا إلى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، إذ سيترافق مع رطوبة مرتفعة على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح أحيانا مع احتمال أمطارخفيفة ليلا في المناطق الشمالية .
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ويستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على  لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل، حيث تتجاوز معدلاتها بحدود ال 7 درجات مع نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية، مما يزيد من الشعور بالحر حتى يوم السبت حيث تنحسر تدريجيا وتنخفض درجات الحرارة، مع احتمال أمطار خفيفة في المناطق الشمالية .

تحذير: من خطر التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة وضرورة الاكثار من شرب المياه، كما نحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الداخلية.

-الطقس المتوقع في لبنان:
 
الجمعة: قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بحدود 7 درجات في المناطق الداخلية ورطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر وسوء في الرؤية.
السبت:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية ورطوبة مرتفعة على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح أحيانا مع احتمال أمطارخفيفة ليلا في المناطق الشمالية .
الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، واحتمال أمطار خفيفة في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية مع انخفاض طفيف في نسبة الرطوبة على الساحل ورياح ناشطة أحيانا .
الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و انخفاض إضافي في درجات الحرارة كما تنشط الرياح احيانا .

-الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 23 الى 29 درجة، في الداخل من 21 الى 37 درجة.
-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا ، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.
-الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا على الساحل بسبب نسبة الرطوبة المرتفعة.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 95%
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:  25 درجة.
-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 5,27
-ساعة غروب الشمس: 19,47
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