بعد إغلاق فرن "وودن بيكري".. إليكم النتائج الرسمية لفحوصات الطحين

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بعد البلبة التي أثيرت حول فساد طحين أفران "وودن بايكري"، أعلن رئيس نقابة عمال المخابز شحادة المصري في بيان، "صدور نتائج التحاليل الخاصة بعينات الطحين التي أثبتت أن العينات جميعها صالحة للاستخدام ومطابقة لمواصفات الطحين الذي تسخدمه كل أفران لبنان ".وأكد المصري "ضرورة سحب كل الفيديوهات والبيانات والاتهامات التي طالت الشركة، لأن الجميع استعجل بالمحاكمة والمحاسبة والجلد والتشهير، للشهرة على حساب مصالح الشعب والشركة والأفران". (الوكالة الوطنية للإعلام)