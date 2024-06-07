أطلق النار على محل لبيع الدواجن.. بسبب خلاف على عقار

تعرّض محل لبيع الدواجن في منطقة الزاهرية - ساحة الغرباء إلى إطلاق نار، نتج عنه اضرار مادية دون وقوع اصابات، حسب مندوبة "لبنان24".



وأشارت المعلومات ان اطلاق النار جاء نتيجة خلاف على عقار.

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