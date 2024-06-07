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لبنان

سقط من علو في الضنية.. وهذا وضعه الصحي

Lebanon 24
07-06-2024 | 04:17
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تعرّض المدعو "ع.ح" لحادثة سقوط من علّو في بلدة سير الضنية، ما أدى إلى إصابته بكسور ورضوض متفرقة. وقد حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة وعملت على اسعافه ونقله إلى مستشفى سير الضنية الحكومي، ثم من بعدها إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالحرجة، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
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