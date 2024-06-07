سقط من علو في الضنية.. وهذا وضعه الصحي

تعرّض المدعو "ع.ح" لحادثة سقوط من علّو في بلدة سير الضنية، ما أدى إلى إصابته بكسور ورضوض متفرقة. وقد حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة وعملت على اسعافه ونقله إلى مستشفى سير الضنية الحكومي، ثم من بعدها إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالحرجة، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".

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