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لبنان

خبرٌ عاجل عن الإمتحانات الرسمية.. ماذا كشف وزير التربية؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
07-06-2024 | 04:26
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كشف وزير التربية عباس الحلبي لـ"لبنان24"، اليوم الجمعة، أنّ "الإمتحانات الرسمية قائمة في موعدها ولا تغيير"، وأضاف: "كل ما يقال عكس ذلك هو عبارة عن تكهنات وتسريبات مضللة".
 
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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