خبرٌ عاجل عن الإمتحانات الرسمية.. ماذا كشف وزير التربية؟

كشف وزير التربية عباس الحلبي لـ"لبنان24"، اليوم الجمعة، أنّ "الإمتحانات الرسمية قائمة في موعدها ولا تغيير"، وأضاف: "كل ما يقال عكس ذلك هو عبارة عن تكهنات وتسريبات مضللة".

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