Advertisement

لبنان

عزّ الدين: الجبهة الجنوبية لا تقل أهمية عمّا يجري في غزة

Lebanon 24
07-06-2024 | 04:34
A-
A+
Doc-P-1208927-638533571511241146.png
Doc-P-1208927-638533571511241146.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين أن "المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تتنازل عن بندي وقف إطلاق دائم للنار، وخروج العدو من قطاع غزة إلى ما قبل 7 تشرين أول، لأن هذين البندين يشكلان جوهر ما هو قائم اليوم".
Advertisement

وشدد خلال حفل تأبيني على أن "الجبهة الجنوبية لا تقل أهمية عمّا يجري في غزة وجبهتها، ولولا هذه الجبهة، لتمكّن هذا العدو أن يؤلم المقاومة وأهل غزة أكثر مما يتصور أحد في العالم".

وأوضح أن "لدى المقاومة اليوم تقدم وتطور على مستوى استهداف الهدف ونوعيته وأولويته وخطورته على العدو".

ولفت إلى أن "المقاومة اليوم متفوقة على هذا العدو ومتحكمة بالميدان، وهي التي تبادر". (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:43 | 2024-06-07
06:04 | 2024-06-07
06:01 | 2024-06-07
06:00 | 2024-06-07
05:54 | 2024-06-07
05:49 | 2024-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24