عزّ الدين: الجبهة الجنوبية لا تقل أهمية عمّا يجري في غزة

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أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين أن "المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تتنازل عن بندي وقف إطلاق دائم للنار، وخروج العدو من قطاع غزة إلى ما قبل 7 تشرين أول، لأن هذين البندين يشكلان جوهر ما هو قائم اليوم".وشدد خلال حفل تأبيني على أن "الجبهة الجنوبية لا تقل أهمية عمّا يجري في غزة وجبهتها، ولولا هذه الجبهة، لتمكّن هذا العدو أن يؤلم المقاومة وأهل غزة أكثر مما يتصور أحد في العالم".وأوضح أن "لدى المقاومة اليوم تقدم وتطور على مستوى استهداف الهدف ونوعيته وأولويته وخطورته على العدو".ولفت إلى أن "المقاومة اليوم متفوقة على هذا العدو ومتحكمة بالميدان، وهي التي تبادر". (الوكالة الوطنية للإعلام)