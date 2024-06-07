المفتي شريفة يدعو إلى الحوار: مدخل طبيعي لكل الحلول

Advertisement

اعتبر إمام مسجد "الصفا" المفتي الشيخ حسن شريفة في خلال خطبة الجمعة، أن "حرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني ومنها ما يتعرض له الجنوب اللبناني من اعتداءات بربرية وحشية، لا تصنف بصراع بين العرب وإسرائيل، بل حرب بين من يدافع عن أرضه وبين من هو عدو للانسانية جمعاء".ورأى أن "هذا العالم الأعمى تحكمه المصالح والصفقات، أما السكوت العربي الإسلامي، فهو المخزي ويحيطه الكثير من علامات الاستفهام".وعن رفض البعض للحوار قال: "هذا ليس إثبات وجود، بل هو وهم كبير سوف يسقط أصحابه، لأن المزاج العام اللبناني والاقليمي يرغب بالحوار والتلاقي".واكد أن "الحوار سمة لبنان واساس تكوينه، وهو باب إجباري ومدخل طبيعي لكل الحلول المرجوة". (الوكالة الوطنية للإعلام)