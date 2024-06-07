Advertisement

لبنان

المفتي شريفة يدعو إلى الحوار: مدخل طبيعي لكل الحلول

Lebanon 24
07-06-2024 | 04:39
A-
A+
Doc-P-1208929-638533574137776145.jpg
Doc-P-1208929-638533574137776145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر إمام مسجد "الصفا" المفتي الشيخ حسن شريفة في خلال خطبة الجمعة، أن "حرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني ومنها ما يتعرض له الجنوب اللبناني من اعتداءات بربرية وحشية، لا تصنف بصراع بين العرب وإسرائيل، بل حرب بين من يدافع عن أرضه وبين من هو عدو للانسانية جمعاء".
Advertisement

ورأى أن "هذا العالم الأعمى تحكمه المصالح والصفقات، أما السكوت العربي الإسلامي، فهو المخزي ويحيطه الكثير من علامات الاستفهام".

وعن رفض البعض للحوار قال: "هذا ليس إثبات وجود، بل هو وهم كبير سوف يسقط أصحابه، لأن المزاج العام اللبناني والاقليمي يرغب بالحوار والتلاقي".
 
واكد أن "الحوار سمة لبنان واساس تكوينه، وهو باب إجباري ومدخل طبيعي لكل الحلول المرجوة". (الوكالة الوطنية للإعلام)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:43 | 2024-06-07
06:04 | 2024-06-07
06:01 | 2024-06-07
06:00 | 2024-06-07
05:54 | 2024-06-07
05:49 | 2024-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24