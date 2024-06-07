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لبنان

في الجنوب.. هذا ما سيفعله الجيش اليوم

Lebanon 24
07-06-2024 | 04:38
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أفادت مندوبة "لبنان24" بأن الجيش سيقوم اليوم بتفجير بوالين حرارية بين بلدتي قعقعية الجسر وميفدون الجنوبيتين، وقد جرى الطلب من الأهالي أخذ العلم بالأمر.
 
 
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