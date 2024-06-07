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لبنان

جولات لفرق مصلحة الاقتصاد في الجنوب.. ومحاضر ضبط بحق المخالفين

Lebanon 24
07-06-2024 | 04:51
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استكملت مصلحة الاقتصاد في الجنوب جولتها في مناطق العباسية قضاء صور والغازية وصيدا، حيث سجّلت 4 محاضر ضبط، وحجزت مواد منتهية الصلاحية وسحبت ثلاث عينات.
 
وقد تم إغلاق معمل للكاتو في صيدا لا يستوفي الشروط والقواعد العامة لسلامة الغذاء وضبط كمية من المواد الاولية المنتهية الصلاحية.
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كم تم إغلاق مستودع للمواد الغذائية والسكاكر في صيدا، ضبط في داخله شوالات لوز وملح منتهية الصلاحية.
كذلك، أغلقت ملحمة في العباسية غير متوافر لديها شروط النظافة، وجرى إغلاق ملحمة أخرى أيضا تبيع لحوما برازيلية مبردة على انها طازجة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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