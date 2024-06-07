رئيس التفتيش المركزي يقر آلية لتعويض الخسارة المادية التي لحقت بمفتشة تربوية في طرابلس

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تابع رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية موضوع التعرض للمفتشة التربوية مها الخيال واحراق سيارتها المركونة إلى جانب بيتها في طرابلس.وقرر تشكيل لجنة وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لتحديد التعويض المادي المستحق لها نتيجة الخسارة المادية التي لحقت بها.ووجه كتابًا إلى وزارة المالية طالبًا إليها تسمية مندوب عنها للمشاركة في أعمال اللجنة المنوي تشكيلها.