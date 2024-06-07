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لبنان

المفتي الرفاعي: حكومة نتنياهو هدمت كلّ ما شيّد من اتفاقيات

Lebanon 24
07-06-2024 | 05:02
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أشار مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي أن "حكومة نتنياهو هدمت كلّ ما شيّد من اتفاقيات ومعاهدات في العقود الأربعة الأخيرة".

ورأى أن "ادعاء إسرائيل استمرار أمد الحرب يندرج تحت مسمى الحرب النفسية على مستوى حرب غزة وجنوب لبنان".
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وأكد أن "لا أحد يستطيع أن يجزم متى تنتهي المعركة، أو متى تصل الأمور إلى الذروة، والمفاوضات هي الثابت الوحيد والحقيقة الوحيدة على الأرض".

وأصاف: "عند النظر إلى نتائج الحرب من زوايا أخرى، يتضح أن إسرائيل تكبدت خسائر كبيرة شملت جميع القطاعات، وبلغ عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب 642، بينهم 291 بالمعارك البرية في قطاع غزة".

وتابع: "إطالة الحرب لن تكون أمراً سهلاً بالنسبة إلى تل أبيب، ولن يكون لمصلحتها، وهو ما أوضحه اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك؛ وذلك لأن الجيش الإسرائيلي صغير ومهترئ، وليس لديه فائض في القوات، وكل يوم تتواصل فيه الحرب يزداد الوضع سوءاً". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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