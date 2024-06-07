هل تعرّضت إتصالات لبنان للتشويش؟

كشفَ وزير الإتصالات جوني القرم لـ"لبنان24" أنَّه لا صحة لما يتم تداوله عن تشويش تتعرّضُ له شبكة الإتصالات الخليوية خلال الساعات الأخيرة.

ولفتت القُرم إلى أنَّه لا تبليغات في هذا الإطار، مؤكداً أنّ الإتصالات الداخلية وأيضاً تلك الواردة إلى لبنان من الخارج، تعملُ بشكلٍ طبيعي.