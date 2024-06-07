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لبنان

بعد حادثة السفارة الاميركية... ماذا طلبت "القوات" من المفوضية السامية للاجئين؟

Lebanon 24
07-06-2024 | 05:19
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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:"بعد أن تبيّن بأنّ الهجوم المسلّح الذي نفّذه السوري "قيس فراج" على السفارة الأميركيّة يحمل بطاقة لجوء من المفوضية السامية للاجئين، وبعد أن أكّدنا مرارًا وتكرارًا أن بطاقات اللجوء التي تمنحها المفوضية ليست قانونية ولا شرعيّة وتتمّ من دون تنسيق مع الدولة، فإنّ المفوضيّة مطالبة بوقف إعطاء بطاقات لجوء، كما مطالبة بوقف العمل بهذه البطاقات كلّها".
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