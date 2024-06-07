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لبنان

إستطلاع يكشف بالتفاصيل.. هل يُريد الإسرائيليّون حرباً مع "حزب الله"؟

Lebanon 24
07-06-2024 | 05:24
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على وقع تصاعد المواجهات بشكل كبير خلال الأيام الماضية بين حزب الله والقوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، يبدو أن أغلب الإسرائيليين يفضلون أن تنفجر حرب أوسع بين الجانبين.

فقد أظهر استطلاع جديد هذا الأسبوع أن أغلبية كبيرة من الإسرائيليين، أي حوالي 62%، يؤيدون أن تشن بلادهم حربا واسعة النطاق ضد حزب الله، في حين يعارض 18% فقط ذلك. في غضون ذلك، أبدى 20% ترددهم، لافتين إلى أنهم غير متأكدين من خيارهم، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزالم بوست".
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ولا يقتصر هذا الدعم على اليمين فحسب بل يمتد أيضًا إلى ناخبي حزب يسار الوسط، حيث أيد أغلبية 56% هذه الخطوة. (العربية) 

 
 

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