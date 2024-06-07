المطران ابراهيم بحث مع سفير بنغلادش في الاوضاع بين البلدين

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استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، سفير بنغلادش جافيد تانفير خان، يرافقه رئيس لجنة الاقتصاد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع طوني طعمة.وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات التي تربط لبنان ببنغلادش، كما تطرق البحث الى "إمكانات التعاون بين البلدين في كافة المجالات، خصوصا في المجال الصحي، فبنغلادش هي من أهم الدول المصنعة للأدوية".واطلع السفير تانفير خان من المطران إبراهيم على أوضاع مستشفى تل شيحا ووعد بزيارتها قريبا، بحسب بيان عن المطران ابراهيم.