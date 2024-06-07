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لبنان

خبرٌ سار جداً عن الكهرباء.. إليكم ما سيجري بعد أيام!

Lebanon 24
07-06-2024 | 05:49
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أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض، اليوم الجمعة، أنَّ "هناك زيادة في تغذية الكهرباء"، كاشفاً أن "مؤسسة كهرباء لبنان تعمل مع مجموعتي دير عمار والزهراني، وتنتج ما يعادل نحو 450 ميغاوات"، وأضاف: "الآن سيرتفع الإنتاج في نصف شهر حزيران إلى نحو600 ميغاوات، وهذا يعني بأن هناك ساعات تغذية إضافية".
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وخلال تصريح له من السرايا الحكوميّ، قال فياض: "بما أننا في فترة الصيف والحر فستزيد الحاجات نظراً الى اللجوء الى المكيفات وتصبح الحاجة الى الكهرباء أعلى، فهذا الاجراء يسمح بالمحافظة على نظام التغذية الموجود ولا يمكن أن يعطي أكثر لأن الحاجات في كل الأماكن ستكون أكبر مما كانت في فصل الربيع، وبالتالي هذا يسمح بالمحافظة على نظام التغذية الحالي، ونسعى أيضاً لشراء الفيول  ولدى المؤسسة الاموال اللازمة لذلك لزيادة التغذية أكثر".
 
 
 
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