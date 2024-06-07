خبرٌ سار جداً عن الكهرباء.. إليكم ما سيجري بعد أيام!

أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض، اليوم الجمعة، أنَّ "هناك زيادة في تغذية الكهرباء"، كاشفاً أن "مؤسسة كهرباء لبنان تعمل مع مجموعتي دير عمار والزهراني، وتنتج ما يعادل نحو 450 ميغاوات"، وأضاف: "الآن سيرتفع الإنتاج في نصف شهر حزيران إلى نحو600 ميغاوات، وهذا يعني بأن هناك ساعات تغذية إضافية".

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