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لبنان

"حزب الله" يملأ فراغ "حماس"... هل يُريد حرباً مع إسرائيل؟

Lebanon 24
07-06-2024 | 07:00
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ذكر موقع "الامارات 24"، أنّ كبير المراسلين في منطقة الشرق الأوسط والمحلل في صحيفة "جيروزاليم بوست" سيث جاي فرانتزمان، قال إنّ "حزب الله" يرصد بحذر ردود فعل إسرائيل تجاه التصعيد الأخير".


وكثَّف حزب الله استخدام الطائرات المُسيرة والصواريخ المضادة للدبابات خلال الشهر الماضي، وضاعفَ حجم الهجمات التي نفَّذَها.
 
 
وشهد شهر آيار الماضي تصعيداً كبيراً. ويقول فرانتزمان إنّ "حزب الله" يُحاول ملء الفراغ الذي تركته "حماس"، لأن الحركة لم تَعُد قادرةً على إطلاق عدد كبير من الصواريخ على إسرائيل.
 
ويُضيف: "يُريد "حزب الله" أيضاً توسيع نطاق هجماته بشكل أكبر، إذ سعى إلى استهداف الساحل والجولان، وهدفه توسيع الحرب. وأفضت هجماته  إلى إشعال الحرائق أيضاً".
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ويُشير إلى أنّ "رئيس الأركان الفريق أول هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو توجهوا إلى الشمال خلال اليومين الماضيين. ووجَّهوا رسالة تحذير إلى حزب الله. لكنّ الحزب معتاد على ذلك. فهو يسمع هذه "التحذيرات" منذ 8 أشهر تقريباً". (الامارات 24)
 
 
 

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