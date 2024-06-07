"حزب الله" يملأ فراغ "حماس"... هل يُريد حرباً مع إسرائيل؟

ذكر موقع "الامارات 24"، أنّ كبير المراسلين في منطقة الشرق الأوسط والمحلل في صحيفة "جيروزاليم بوست" سيث جاي فرانتزمان، قال إنّ "حزب الله" يرصد بحذر ردود فعل إسرائيل تجاه التصعيد الأخير".





وكثَّف حزب الله استخدام الطائرات المُسيرة والصواريخ المضادة للدبابات خلال الشهر الماضي، وضاعفَ حجم الهجمات التي نفَّذَها.

وشهد شهر آيار الماضي تصعيداً كبيراً. ويقول فرانتزمان إنّ "حزب الله" يُحاول ملء الفراغ الذي تركته "حماس"، لأن الحركة لم تَعُد قادرةً على إطلاق عدد كبير من الصواريخ على إسرائيل.