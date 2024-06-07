توجيه إنذار عاجل للسوريين في هذه البلدة

أفادت مديرية أمن الدولة في بيان، أنّ دوريّات من أمن الدولة في الشمال - قضاء زغرتا، جالت تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، واستكمالاً لحملتها في ضبط وضع النازحين السوريّين، ووجّهت إنذارات بالإخلاء للسوريّين في بلدة حصرون، على أن يتمّ الإخلاء وختم المنازل بالشمع الأحمر في حال انقضاء المهلة للنازحين من دون تنفيذ.

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