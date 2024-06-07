جعجع ابرق الى ولي العهد في الكويت مهنئا

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بعث رئيس حزب "القوات اللبنانية "سمير جعجع ببرقية تهنئة لولي العهد في دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح لمناسبة تعيينه في هذا المنصب من قبل أمير البلاد.وجاء في البرقية: "صاحب السمو ولي عهد دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح المحترم‎يسعدني بإسم حزب القوات اللبنانية وبإسمي الشخصي أن أتوجه من سموكم بالتهنئة القلبية الصادقة على الثقة التي منحكم إياها سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لمنصب ولي العهد، متمنياً لكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم الجديدة. إني أنتهز هذه الفرصة لأتمنى للكويت أميراً وحكومة وشعباً كل الخير ودوام الإستقرار والتقدم.تأكدوا يا صاحب السمو أننا في حزب "القوات اللبنانية" نحفظ لدولة الكويت وقوفها الدائم والمستمر إلى جانب الشعب اللبناني في كل أزماته منذ الاستقلال حتى اليوم".