سقط من طائرة إسرائيليّة... إليكم ما فجّره الجيش اليوم في بلدة جنوبيّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش قام بتفجير جسم مشبوه في بلدة عين بعال - صور، يُعتقد أنّه بالون حراريّ، سقط من إحدى الطائرات الحربيّة الإسرائيلية، ولم ينفجر.

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