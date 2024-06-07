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لبنان

سقط من طائرة إسرائيليّة... إليكم ما فجّره الجيش اليوم في بلدة جنوبيّة

Lebanon 24
07-06-2024 | 06:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش قام بتفجير جسم مشبوه في بلدة عين بعال - صور، يُعتقد أنّه بالون حراريّ، سقط من إحدى الطائرات الحربيّة الإسرائيلية، ولم ينفجر.
 
 
 
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الجيش

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