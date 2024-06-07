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لبنان

حمية عرض مع مدير عام شركة سكك الحديد الروسية لسبل إفادة لبنان من خبرات روسيا في هذا القطاع

Lebanon 24
07-06-2024 | 06:50
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عقد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، في إطار زيارته المستمرة الى روسيا للمشاركة في منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي  SPIEF 2024 ، اجتماعاً صباح اليوم مع المدير العام ل "شركة سكك الحديد الروسية" أوليغ بيلوزيوروف ، حيث جرى البحث في سبل فتح آفاق التعاون بين لبنان والاتحاد الروسي ، ولاسيما لناحية تطلع لبنان إلى الإفادة من الخيرات الروسية المتطورة في قطاع سكك الحديد والنقل.
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