حمية عرض مع مدير عام شركة سكك الحديد الروسية لسبل إفادة لبنان من خبرات روسيا في هذا القطاع

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عقد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، في إطار زيارته المستمرة الى روسيا للمشاركة في منتدى سانت بيترسبورغ الاقتصادي SPIEF 2024 ، اجتماعاً صباح اليوم مع المدير العام ل "شركة سكك الحديد الروسية" أوليغ بيلوزيوروف ، حيث جرى البحث في سبل فتح آفاق التعاون بين لبنان والاتحاد الروسي ، ولاسيما لناحية تطلع لبنان إلى الإفادة من الخيرات الروسية المتطورة في قطاع سكك الحديد والنقل.