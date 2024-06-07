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لبنان
دعموش: العمليات الأخيرة للمقاومة من شأنها أن تثني العدوّ عن المغامرة بحرب واسعة
Lebanon 24
07-06-2024
|
06:54
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رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة، أن "العدو لا يزال يتخبط في جبهتي غزة ولبنان، ولم يحصد من عدوانه الوحشي سوى الفشل والإحباط والشعور بالهزيمة، بينما المقاومة بالرغم من كل الجراح، تواصل عملياتها وتحقق إنجازات وتكرس معادلات"، معتبرا أن "العمليات الأخيرة التي أدخلت المقاومة فيها قدرات وأسلحة ورسائل جديدة، ستشكل عنصرا جديدا لردع العدو، ومن شأنها أن تثني العدو عن المغامرة بحرب واسعة، لأنه أدرك أن الحرب ضد "حزب الله" ستكون كلفتها كبيرة وكبيرة جدا"، مشددا على أن "ما جرى في الأيام الأخيرة على الجبهة اللبنانية والأداء النوعي للمقاومة المؤثر والمؤلم للعدو، هو صورة مصغرة وبسيطة عما يمكن أن ينتظر العدو في حال أراد القيام بعدوان واسع على لبنان".
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وأوضح أن "المقاومة أثبتت من خلال آدائها في الميدان أنها لا تأبه بتهديدات العدو وأنها على أتم الاستعداد للذهاب بعيدا في عملياتها إذا أراد العدو التصعيد وتوسعة دائرة المعركة، ويجب أن يعرف العدو أن مقابل كل اعتداء هناك رد أشد وأقوى وأكثر إيلاما، وأن التصعيد والتمادي في العدوان لن يمكنه من فرض شروطه وإيقاف جبهة لبنان واستعادة المستوطنين، لأن المقاومة لن تدع هذا العدو المأزوم يحقق أهدافه في لبنان".
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