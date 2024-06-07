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لبنان

دعموش: ‏العمليات الأخيرة للمقاومة من شأنها أن تثني العدوّ عن المغامرة بحرب واسعة

Lebanon 24
07-06-2024 | 06:54
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رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة، أن "العدو لا ‏يزال يتخبط في جبهتي غزة ولبنان، ولم يحصد من عدوانه الوحشي سوى ‏الفشل والإحباط والشعور بالهزيمة، بينما المقاومة بالرغم من كل الجراح، تواصل ‏عملياتها وتحقق إنجازات وتكرس معادلات"، معتبرا أن "‏العمليات الأخيرة التي أدخلت المقاومة فيها قدرات وأسلحة ورسائل جديدة، ستشكل عنصرا جديدا لردع العدو، ومن شأنها أن تثني العدو عن المغامرة بحرب واسعة، ‏لأنه أدرك أن الحرب ضد "حزب الله" ستكون كلفتها كبيرة وكبيرة جدا"، مشددا على أن "ما جرى في الأيام الأخيرة على الجبهة اللبنانية والأداء النوعي ‏للمقاومة المؤثر والمؤلم للعدو، هو صورة مصغرة وبسيطة عما يمكن أن ‏ينتظر العدو في حال أراد القيام بعدوان واسع على لبنان".
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وأوضح أن "المقاومة أثبتت من خلال آدائها في الميدان أنها لا تأبه بتهديدات ‏العدو وأنها على أتم الاستعداد للذهاب بعيدا في عملياتها إذا أراد العدو التصعيد ‏وتوسعة دائرة المعركة، ويجب أن يعرف العدو أن مقابل كل اعتداء هناك رد أشد ‏وأقوى وأكثر إيلاما، وأن التصعيد والتمادي في العدوان لن يمكنه من فرض ‏شروطه وإيقاف جبهة لبنان واستعادة المستوطنين، لأن المقاومة لن تدع هذا العدو ‏المأزوم يحقق أهدافه في لبنان".
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