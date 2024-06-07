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لبنان

"حصار" في قلب بيروت.. تفاصيل لافتة عن عملية "كورنيش المزرعة"!

Lebanon 24
07-06-2024 | 07:08
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كشفت معلومات "لبنان24" تفاصيل جديدة عن حادثة كورنيش المزرعة في بيروت، والتي أدت إلى سقوط عددٍ من الإصابات خلال مطاردة مخابرات الجيش لمطلوبين من التابعية السورية.
 
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وذكرت المصادر أنّ المُطاردة بدأت من محيط منطقة الكولا وصولاً إلى منطقة كورنيش المزرعة وتحديداً على مقربة من مسجد جمال عبد الناصر، مشيرة إلى أن الحادثة حصلت قرابة الساعة الـ10.40 صباحاً.
 
وبحسب المعلومات، فإن ما جرى هو أنّ سيارة المطلوبين حُوصرت في منطقة كورنيش المزرعة، في حين أن من فيها حاولوا دهس عناصر دورية مخابرات الجيش ومدنيين آخرين كانوا في المحلة، ما اضطر بالعناصر العسكرية لإطلاق النار باتجاه السيارة وعرقلة حركتها.
 
وخلال هذه اللحظات، سعى المطلوبون على متن السيارة للقفز منها في محاولة للفرار، لكنهم اصطدموا بتطويق حركتهم من قبل عناصر المخابرات قبل أن يتمّ إلقاء القبض عليهم وسط الطريق.
 
مصادر "لبنان24" تقول أيضاً إنّ عناصر دورية المخابرات تلقت معلومات أمنية بشأن السيارة حيث جرى تحديد موقعها ضمن بيروت، الأمر الذي استدعى المطاردة وسط الشارع وبشكلٍ مباغتٍ وسريع.
 
يُشار إلى أن الجيش أصدر بياناً بشأن الحادثة وقال فيه: "أثناء مطاردة دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكولا – بيروت لسيارة بداخلها عصابة من السوريين تقوم بعمليات نصب واحتيال وانتحال صفة أمنية، أقدم سائقها على صدم عناصر الدورية وعدد من المدنيين محاولًا الفرار، ما اضطر العناصر إلى إطلاق النار في الهواء وعلى السيارة، وتم توقيف عدد من أفراد العصابة".
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