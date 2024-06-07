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لبنان

عيتاني زار مرفأ فالنسيا وبحث في سبل التعاون

Lebanon 24
07-06-2024 | 07:14
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زار رئيس مجلس الإدارة المدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني مرفأ فالنسيا، حيث التقى بمديره العامإنريكي بيلدا، ورئيسة منظمة Ro-ro تيريزا غارسيا إيبارا، ورئيس العلاقات الدولية والسياسات الأوروبية مانويل رودريغيز.
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 وجرى تسليط الضوء على الإدارة الحديثة للموانىء وسبل التعاون بين المرافىء وتحديثها.

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