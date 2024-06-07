عون: انا ملزمة وفقا لقسمي بالنظر في كل ادعاء يقدّم لي

كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة "اكس": "مرحبا يا اوادم بلدي. أمام كل العهر الاعلامي خصوصا مساء امس، وردا على احد المحامين، ومهما بلغ الافتراء بوجهي، أطمئنكم باننيا لن ارتكب جرم الاستنكاف عن احقاق الحق. انا ملزمة وفقا لقسمي بالنظر في كل ادعاء يقدّم لي. لو كنت أردت الاستسهال لسطرت ادعاء، كل يوم على مصرف لتحقق الجرم ‏بمجرد التوقف عن الدفع ،وان محاولاتي لتقريب وجهات النظر بين كل مودع والمصرف المدعى عليه هو لتجنب الادعاء، ويمكنكم لهذه الجهة سؤال بعض المصارف التي كانت تتجاوب في الحد الأدنى. مؤسف ان جشع المال عند البعض لا حدود له ولو على حساب المناقبية والالتزام بالمبادىء الاخلاقية لكل مهنة".

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