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لبنان

يمق بحث مع القائم بمهام بلدية بقاعصفرين الضنية في أهمية تعزيز موسم الاصطياف

Lebanon 24
07-06-2024 | 07:50
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استقبل رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في مكتبه في القصر البلدي، القائم بمهام بلدية بقاعصفرين علي صبره، في حضور المستشار الإعلامي للبلدية محمد سيف، وتم البحث في أوضاع البلديات، وكان تأكيد أهمية تعزيز موسم الاصطياف في طرابلس بقاعصفرين الضنية.
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صبره

وتحدث صبره عن "خطة متكاملة لتعزيز موسم الاصطياف وتأمين بيئة حاضنة وآمنة للمصطافين"، ولفت الى ان البلدية "عملت على رفع النفايات وتعزيز شبكات البنى التحتية من طرقات ومياه شفة وصرف صحي وكهرباء، وتأمين مساحات خضر أضافة الى إعداد تصور لاقامة سلسلة انشطة وبرامج سياحية وثقافي وحرفية ومعارض رسم وندوات ومحاضرات مهرجانات بالتعاون مع الجهات المعنية كل في اختصاصه".

وأكد "عزم المجلس البلدي وفريق العمل التقني على انجاح موسم الاصطياف لهذا الموسم في البلدة"، ولفت الى ان "معظم المصطافين من اخواننا أهالي طرابلس والأقضية المجاورة"، وقال: "وعليه توجهنا الى بلدية طرابلس وتحديدا رئيسها الاخ والصديق الدكتور رياض يمق الذي وجدنا لديه كل الدعم والتعاون لما فيه خير طرابلس بقاعصفرين التي تمتاز بمناخها ومرافقها السياحية والخدماتية والتربوية والشبابية"، وشدد على "ضرورة التعاون والتشبيك مع الوزرات والادارات والبلديات المعنية لتضافر الجهود التي توفر مناخا وبيئة مساعدة لإنجاح الخطط المستقبلية".

يمق

من جهته، رحب يمق بصبره "والأفكار المطروحة التي من شأنها إنجاح موسم الاصطياف في بقاعصفرين وكل بلدات الضنية، لا سيما البلديات المجاورة"، وشدد على "ضرورة اعداد خطة متكاملة الأهداف والمعالم وتوفير الامكانات التي تساعد في إنجاحها وتعزيز وجود المصطافين والمقيمين على حد سواء وهذا يساهم في الحد من هجرة الشباب وتوفير فرص عمل لهم"، وأكد حرصه على "قيام نهضة مستدامة في الضنية التي تعد مركز الاصطياف الأول لأهالي طرابلس والجوار".
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