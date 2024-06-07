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لبنان

الريجي ضبطت مصنوعات تبغية مهربة في برج البراجنة

Lebanon 24
07-06-2024 | 08:15
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أعلنت  إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان إنه "في إطار الجهود التي تبذلها لمكافحة التهريب، ضبطت كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المهربة، بنتيجة عملية دهم في برج البراجنة.
 
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وسطرت محضر ضبط في حق المخالف ينظر فيها القضاء المختص".
 
 
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الريجي

برج البراجنة

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