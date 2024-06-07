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لبنان

وزير إسرائيليّ يُلوّح بالحرب على لبنان: لا مفرّ منها في هذه الحالة

Lebanon 24
07-06-2024 | 08:34
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قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إنّه "إذا فشلت الجهود الدبلوماسية فلا مفرّ من عمليّة عسكريّة في لبنان".
 
 
وفي هذا السياق، ربطت هيئة الأركان الإسرائيليّة بين شنّ عمليّة عسكريّة في لبنان وبفشل الجهود الدبلوماسيّة.
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