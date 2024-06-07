سلوم: من المعيب حتى الساعة لم نتلق اي معلومة عن الحليب المغشوش

اعتبر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في بيان، اننا "نعيش حالة تعتيم شامل في ما يتعلق بالامن الصحي، فهل يعقل انه حتى الساعة لم نتلق كنقابة من اي جهة اي معلومة عن الحليب المغشوش سواء كان للصغار او الكبار، ليصار الى اصدار تعميم بمنع صرفه كما فعلنا في قضية المتممات الغذائية المتلاعب بتاريخ صلاحيتها"، واعتبر ان "نوعية وفاعلية وجودة الادوية وما يدور في فلكها، باتت مجرد وجهة نظر، وكان الله بعون اللبنانيين".

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