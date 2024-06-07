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لبنان

هنادي بري جالت في مراكز الإمتحانات العملية لإختصاص العناية التمريضية في الجنوب والبقاع

Lebanon 24
07-06-2024 | 08:51
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جالت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري في المراكز المخصصة لإجراء الإمتحانات العملية لإختصاص العناية التمريضية في التعليم المهني والتقني.

وشملت الجولة مراكز في  الجنوب و البقاع الأوسط وبعلبك  حيث أثنت "على حسن سير الإمتحانات التي جرت في أجواء هادئة ومريحة"، متمنية للطلاب" النجاح والتوفيق في مسيرتهم التربوية".
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