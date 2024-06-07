مفتي عكار: "للالتزام بمقاطعة السلع الداعمة للكيان الصهيوني"

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أدى مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا خطبة وصلاة الجمعة في مسجد الشيخ زكريا في فنيدق، وتحدث فيها عن "فضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة".وأشار إلى "فضل هذه الأيام المباركة، والذي اختص فيها يوم عرفة، يوم النحر الذي هو من أعظم الأيام عند الله تعالى، والله أقسم فيها، وذكر أهمية العمل الصالح خلالها".وشدد على "فضل الأضحية لأن فيها تزكية للنفوس وتطهيرا لها"، وقال: "يجب أن نطبق هذه الشعيرة لكي نشعر مع المحرمين في الحج والعمرة".ونبه من "التعامل مع هذه الأيام وكأنها أيام عادية، من ارتكاب المعاصي والآثام"، وقال: "نحن مأمورون بالاجتهاد في رمضان، ويجب أن نجتهد بالعبادة في هذه الأيام، وإن تكاسلت أخي المسلم فيجب ألا تضيع أجر يوم عرفة، الخاسر من ضيع هذه الأيام وفضلها، بالغيبة والنميمة وخلافات الأخوة على قطعة أرض أو عرَض دنيوي ثم نتساءل لماذا لا ينصرنا الله. هل انتصرنا على انفسنا أولا حتى ننتصر على أمريكا؟".اضاف: "من الذي يمنعك أخي المسلم من العمل الصالح، من بر الوالدين، واحمد ربك أن الله مد بعمرك لتدرك هذه الأيام التي يجب أن نكثر فيها من التكبير والتهليل، ونحن مأمورون بالتكبير في كل وقت من هذه الايام".وتابع: "هناك أخوة لنا في غزة لا يجدون بيتا يؤويهم أو لقمة تسد رمقهم، ويرزخون تحت نار الإجرام".وأكد "ضرورة الالتزام بمقاطعة كل السلع التي تدعم الكيان الصهيوني، وعدم الاستهانة بها لأنها سلاح فعال".ولفت الى أن "كل المجازر لم تحرك أحدا من الحكام، إذ هناك مسؤولية على الحكام والشعوب كل في موقعه".وأشار الى أن "السياسيين يشغلون المواطن بالشغور الرئاسي وملف النازحين، وتركوا مواطنيهم يعانون كل أشكال المعاناة".