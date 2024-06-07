مداهمات للجيش في التبانة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوّة كبيرة من الجيش تُداهم شقق سكنية عائدة لآل س، في منطقة التبانة، بالقرب من مدرسة دنيا الاطفال في طرابلس، وذلك على خلفية الاشكال الذي وقع صباح اليوم، وتخلله اشتباك مسلح، من دون وقوع اصابات.

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