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لبنان

نقابة عمال المخابز: هذا البيان كاذب

Lebanon 24
07-06-2024 | 10:32
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صدر عن نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان البيان التالي:
 
"فوجئنا اليوم بصدور بيان عن رئيس النقابة النقابي شحادة المصري. حيث طالعتنا بعض مواقع التواصل والاذاعات ببيان منسوب لرئيس النقابة حول نتائج تحاليل عينات الطحين التي تعود لشركة "وودن بايكري. 
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يهمنا، ان نوضح للرأي العام ولكل من يهمه الأمر أن هذا البيان ملفق وكاذب ومدسوس وليس لنا أي علاقة بهذا البيان . ونحن نقابة عمال المخابز نتابع أوضاع ومصالح ومطالب ومستحقات العمال، والحفاظ على إستمرار ديمومة العمل للطرفين اي أصحاب العمل والعمال والحفاظ على جودة ونوعية وسلامة رغيف الخبز وسلامة وصحة الغذاء لكافة منتجات المخابز والافران. ولم نطالب أي إتحاد للتعبير عن رأينا ومطالبنا عبر المؤتمر الصحافي الصادر عن النقابة الامس بتاريخ 6 حزيران . وعملا بحق الرد سنترك للمستشار القانوني للنقابة أخذ الإجراءات المناسبة في حق الناشر المزور لهذا البيان".
 
 
 
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