المستشفيّات مليئة بالجرحى.. الإعلام الإسرائيلي يسأل: كيف سنهزم "حزب الله"؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "الكفاءة العسكرية لـ"حزب الله" لم يتمّ المساس بها".





وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إنّ "جنودنا وقادتنا ينزفون في الجنوب والشمال، وهذا الأسبوع سقط لنا ضحايا وإصابات والمستشفيات مليئة بالجرحى".

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وأضافت أنّ "وزراء الحكومة يُهدّدون أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله، لكنهم يعلمون أنّ أيدينا مقيّدة".

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية: "من المشكوك فيه إذا كان لدى الجيش الإسرائيلي القدرة على شنّ حرب واسعة في لبنان".

وسألت: "من يفشل في هزيمة "حماس" خلال ثمانية أشهر، كيف سيهزم "حزب الله"؟ وكيف سيُهاجم إيران؟"