عن لبنان.. إعلان لافت من مسؤول إسرائيليّ فماذا قال؟

اعتبر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أنّ "الحكومة الإسرائيلية خسرت منطقة الشمال المحاذية للبنان، في حين أنها تُواصل الإستسلام لحزب الله".

وفي منشور له عبر حسابه على منصّة "آكس"، قال ليبرمان: "لقد مرت 8 أشهر بالضبط على يوم السبت الأسود في السابع من تشرين الأول الماضي. 8 أشهر تلقينا فيها إذلالاً كاملاً بدلاً من النصر الكامل".

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وأردف: "حكومة إسرائيل خسرت الشمال، وما زالت تستسلم لحزب الله الذي يفعل ما يشاء. إن الحكومة الحالية لم تقضِ على حركة حماس في غزة، كما أنها لم تسترجع جميع الأسرى المختطفين في القطاع".

وختم: "لقد حان الوقت لقيادة جديدة ومختلفة".

(رصد لبنان24)