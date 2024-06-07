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لبنان

فاتن جمعة شكرت لميقاتي دعمه المعنوي للمفتشة مهى الخيال ومتابعته لحرق سيارتها

Lebanon 24
07-06-2024 | 11:29
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شكرت المفتشة العامة التربوية فاتن جمعة في بيان، "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتقديمه الدعم المعنوي للمفتشة التربوية مهى الخيال خلال لقائه بها بتاريخ 4/6/2024، وعلى متابعته لقضية حرق سيارتها الخاصة وتأمين تعويض مادي مناسب عن هذه الخسارة من قبل الهيئة العليا للاغاثة".
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