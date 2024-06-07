فاتن جمعة شكرت لميقاتي دعمه المعنوي للمفتشة مهى الخيال ومتابعته لحرق سيارتها

شكرت المفتشة العامة التربوية فاتن جمعة في بيان، "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتقديمه الدعم المعنوي للمفتشة التربوية مهى الخيال خلال لقائه بها بتاريخ 4/6/2024، وعلى متابعته لقضية حرق سيارتها الخاصة وتأمين تعويض مادي مناسب عن هذه الخسارة من قبل الهيئة العليا للاغاثة".

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