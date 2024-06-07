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لبنان

عبر طائرة مُسيرة.. قصفٌ إسرائيليّ يطال الناقورة

Lebanon 24
07-06-2024 | 11:39
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نفذت طائرة مُسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، غارتين جويتين استهدفتا منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان.
 
وبحسب المعلومات الأولية، فقد أسفر القصف عن سقوط إصابات في صفوف المدنيين، وقد هرعت فرق الإسعاف إلى المكان.
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