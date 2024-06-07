عبر طائرة مُسيرة.. قصفٌ إسرائيليّ يطال الناقورة

نفذت طائرة مُسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، غارتين جويتين استهدفتا منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد أسفر القصف عن سقوط إصابات في صفوف المدنيين، وقد هرعت فرق الإسعاف إلى المكان.