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لبنان

أول عملية لـ"حزب الله" اليوم.. ماذا استهدف خلالها؟

Lebanon 24
07-06-2024 | 11:55
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أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية جديدة ضد هدفٍ إسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.
 
ولفت الحزب إلى أنَّ العملية طالت مرابض مدفعية العدو وانتشاراً لجنوده في خربة ماعر، موضحاً أن القصف جاء بواسطة قذائف المدفعية.
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