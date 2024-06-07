في هذه الحالة.. إسرائيل ستفتح حرباً ضد لبنان

قال الوزير في مجلس الحرب بحكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس، الجمعة، إن تل أبيب ستقوم بعملية عسكرية ضد "حزب الله"، في حال عدم التوصل إلى حل سياسي يضع حدا لتهديدات الحزب.

ونقلت قناة (كان) التابعة لهيئة البث الرسمية عن غانتس، قوله خلال محادثة هاتفية مع وزيرة الخارجية الألمانية أنجلينا بيربوك: "إسرائيل ستشن عملية عسكرية ضد حزب الله في حال عدم التوصل إلى حلّ سياسي يضع حدًا لتهديدات المنظمة، ويسمح لسكان شمال البلاد بالعودة إلى منازلهم".

وأكد غانتس، خلال المحادثة الهاتفية، "ضرورة ممارسة المجتمع الدولي الضغوط على حركة حماس لكي توافق على إبرام صفقة للإفراج عن المحتجزين (في غزة)".

وبحسب القناة الرسمية؛ سيدلي غانتس، السبت، بتصريح صحفي، في أعقاب انتهاء المهلة التي منحها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الشهر الماضي، لتلبية مطالبه حول ادارة شؤون الحرب، قبل انسحاب حزبه من الحكومة. (الأناضول)