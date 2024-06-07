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لبنان

"تدابير خاصة".. ماذا ستشهد زغرتا يومي السبت والأحد؟

Lebanon 24
07-06-2024 | 12:51
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أعلنت المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة، في بيان اليوم الجمعة، ان "النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظّم يومي 8 و 9/06/2024، "رالي الأرز التاسع والعشرين"، ويتألف من 7 مراحل خاصّة للسّرعة، بحيث ينطلق المتسابقون من أمام فندق "Ehden Country Club" في إهدن، اعتبارًا من السّاعة 15:30، على الشّكل التالي:
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المرحلة الاستعراضيّة الخاصّة: (1،7 كلم)
اهدن: تنطلق هذه المرحلة الاستعراضيّة من طريق البعول، وصولًا إلى سيدة الحصن.
تُقفل هذه الطريق يوم 8 الجاري اعتبارًا من السّاعة 14:30 وحتى السّاعة 17:00 من التاريخ المذكور.
 المراحل الخاصّة الثانية، والرابعة، والسّادسة للسرعة (19،92 كلم)
الخالدية- حرف مزيارة: تنطلق هذه المرحلة من الخالدية باتجاه صخرة، ثم زغرتغرين صعودًا إلى كهف الملّول، وعيمار، فبِحويَتا وصولًا إلى حرف مزيارة.
تُقفل هذه الطريق يوم الأحد 9 الجاري من الساعة 07،28 صباحًا حتّى الساعة 09:58، ثمّ يُعاد إقفالها مرّة ثانية في اليوم عينه من الساعة 10:25 حتّى السّاعة 12:25، ومن السّاعة 12:52 حتّى الساعة 14:52.

المراحل الخاصة الثالثة، والخامسة، والسّابعة للسرعة: (9،78 كلم.)
مزيارة- إجبع: تنطلق هذه المرحلة من مزيارة باتجاه أسلوت، والبْحيرة، ثم تولا، فبسلوقيت وصولًا إلى إجبع.
تُقفل هذه الطريق يوم الأحد 9 الجاري اعتبارًا من السّاعة 08:05 حتّى السّاعة 10:35، ثمّ يُعاد إقفالها من السّاعة 11:02 حتى السّاعة 13:02 من التّاريخ عينه، كما ستُقفل أيضًا من السّاعة 13:29 لغاية الساعة 15:29.

 
سيقام مركز تجمّع ومنطقة خدمة في ملاعب "نورث كولج"- زغرتا اعتباراً من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية السّاعة 15:00 من يوم السبت 08/06/2024.

 
تجدر الإشارة إلى أنّ السيّارة الأولى ستصل إلى أمام الفندق المذكور أعلاه مُنهية السّباق عند السّاعة 15:30 من تاريخ 09/06/2024".
وطلبت المديرية في بيانها من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، حفاظاً على السّلامة العامّة، ومنعاً للازدحام.

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