مفاجأة.. هذا ما طلبته أميركا من "حزب الله" عبر برّي!

ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الجمعة، أنَّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين طلب قبل فترة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الطلب إلى "حزب الله" التوسُّط لدى "حماس" لوقف إطلاق النار في غزة.

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وأشارت القناة إلى أنّ ردّ "حزب الله" على طلب هوكشتاين كان رفض الدخول بوساطة لدى "حماس"، إلا أنّ بري نصح "الحزب" يومها ألا يكون ردهُ صدامياً فأتى الرفضُ مُخففاً يومها.

ووفقاً للـ"MTV"، فإنَّ الولايات المتحدة سبق وطلبت من الإمارات التدخل لدى "حزب الله" لإقناعه بوقف إطلاق النار، موضحة أن هذا الأمر هو الذي شكل سبب زيارة مسؤول وحدة التنسيق والإرتباط في الحزب الحاج وفيق صفا إلى الإمارات منذ نحو الشهرين ونصف.