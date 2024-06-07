Advertisement

لبنان

مفاجأة.. هذا ما طلبته أميركا من "حزب الله" عبر برّي!

Lebanon 24
07-06-2024 | 13:25
A-
A+
Doc-P-1209124-638533891058432910.jpg
Doc-P-1209124-638533891058432910.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الجمعة، أنَّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين طلب قبل فترة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الطلب إلى "حزب الله" التوسُّط لدى "حماس" لوقف إطلاق النار في غزة.
 
Advertisement
وأشارت القناة إلى أنّ ردّ "حزب الله" على طلب هوكشتاين كان رفض الدخول بوساطة لدى "حماس"، إلا أنّ بري نصح "الحزب" يومها ألا يكون ردهُ صدامياً فأتى الرفضُ مُخففاً يومها.
 
ووفقاً للـ"MTV"، فإنَّ الولايات المتحدة سبق وطلبت من الإمارات التدخل لدى "حزب الله" لإقناعه بوقف إطلاق النار، موضحة أن هذا الأمر هو الذي شكل سبب زيارة مسؤول وحدة التنسيق والإرتباط في الحزب الحاج وفيق صفا إلى الإمارات منذ نحو الشهرين ونصف.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2024-06-07
16:55 | 2024-06-07
16:49 | 2024-06-07
16:43 | 2024-06-07
16:22 | 2024-06-07
16:06 | 2024-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24