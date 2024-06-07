أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، إستهداف آلية عسكرية داخل موقع بركة ريشا الإسرائيلي.

ولفت الحزب إلى أن العملية تمت بواسطة صاروخ موجّه أدى إلى إصابة الآلية بشكلٍ مُباشر.