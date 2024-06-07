التوتر يتجدّد في مخيم البداوي.. إشتباكات وسقوط جرحى!

عاد التوتر ليسيطر مُجدداً على مخيم البداوي - طرابلس، وذلك عقب تجدّد الإشكال بين عائلتي الصالح وعبد الوهاب، عصر اليوم الجمعة.

وذكرت المعلومات أنّ المخيم شهد تبادلاً لإطلاق النار بين العائلتين وسط انتشار مُسلح كثيف في شوارع وأزقة المنطقة.

Advertisement

وعلى وقع التوتر الحاصل، جرى إقفال مداخل المخيم ومنع الخروج منه أو الدخول إليه، وسط انتشار قوة للجيش عند مداخل وأطراف البداوي.

كذلك، أفيد بأنّ تبادل إطلاق النار أدى إلى سقوط 4 جرحى من الطرفين نقلوا إلى مستشفى صفد التابع لجمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني في المخيم وإلى مستشفيات مدينة طرابلس لتلقي العلاج، من بينهم إمرأة وطفل، كما أن حالة احد المصابين من الذين نقلوا إلى المستشفى الإسلامي في طرابلس، حرجة.

ووفقاً لـ"الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد تعذّر تسليم المتسببين بالإشكال الذي وقع يوم الإثنين الماضي وأدى إلى مقتل الشاب قاسم بلال الحسن بعد إصابته بالرصاص عن طريق الخطأ، في حين فشلت المفاوضات التي بذلها وسطاء ووجهاء المخيم لمعالجة المشكلة وتسليم مطلقي النار.





يشار إلى أن الإشكال تجدد بين أفراد من العائلتين، للمرة الثالثة في غضون بضعة أيام، بسبب خلاف على وضع حاوية "كونتينر" في أحد شوارع المخيم بقصد إستخدامها كمقهى من قبل صاحبها، ورفض آخرين وضعها في المكان.