Advertisement

لبنان

التوتر يتجدّد في مخيم البداوي.. إشتباكات وسقوط جرحى!

Lebanon 24
07-06-2024 | 14:04
A-
A+
Doc-P-1209131-638533915101832935.jpg
Doc-P-1209131-638533915101832935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد التوتر ليسيطر مُجدداً على مخيم البداوي - طرابلس، وذلك عقب تجدّد الإشكال بين عائلتي الصالح وعبد الوهاب، عصر اليوم الجمعة.
 
وذكرت المعلومات أنّ المخيم شهد تبادلاً لإطلاق النار بين العائلتين وسط انتشار مُسلح كثيف في شوارع وأزقة المنطقة.
Advertisement
 
وعلى وقع التوتر الحاصل، جرى إقفال مداخل المخيم ومنع الخروج منه أو الدخول إليه، وسط انتشار قوة للجيش عند مداخل وأطراف البداوي.
 
كذلك، أفيد بأنّ تبادل إطلاق النار أدى إلى سقوط 4 جرحى من الطرفين نقلوا إلى مستشفى صفد التابع لجمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني في المخيم وإلى مستشفيات مدينة طرابلس لتلقي العلاج، من بينهم إمرأة وطفل، كما أن حالة احد المصابين من الذين نقلوا إلى المستشفى الإسلامي في طرابلس، حرجة.
 
ووفقاً لـ"الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد تعذّر تسليم المتسببين بالإشكال الذي وقع يوم الإثنين الماضي وأدى إلى مقتل الشاب قاسم بلال الحسن بعد إصابته بالرصاص عن طريق الخطأ، في حين فشلت المفاوضات التي بذلها وسطاء ووجهاء المخيم لمعالجة المشكلة وتسليم مطلقي النار.
 
 
يشار إلى أن الإشكال تجدد بين أفراد من العائلتين، للمرة الثالثة في غضون بضعة أيام، بسبب خلاف على وضع حاوية "كونتينر" في أحد شوارع المخيم بقصد إستخدامها كمقهى من قبل صاحبها، ورفض آخرين وضعها في المكان. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2024-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2024-06-07
16:55 | 2024-06-07
16:49 | 2024-06-07
16:43 | 2024-06-07
16:22 | 2024-06-07
16:06 | 2024-06-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24