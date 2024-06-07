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لبنان

هذا ما سيحصل في ميرنا الشالوحي يومي السبت والاحد

Lebanon 24
07-06-2024 | 14:11
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان، أن "إحدى الشّركات المتعهدة ستقوم بتمديد كابلات عبر القنوات الممتدة من مركز سنترال سن الفيل باتّجاه الصالومي والدكوانة، وذلك يومي السبت والأحد بتاريخي 8 و 9-6-2024، من السّاعة السّادسة صباحاً لغاية السّاعة 13:30".
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واشارت الى ان "هذه الأعمال قد تؤدّي في بعض مراحلها إلى تضييق مسرب من أوتوستراد ميرنا الشالوحي، من دون منع أو تحويل للسير".


كما طلبت من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام. 
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