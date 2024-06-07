"كمائن أمنية" في مناطق لبنانية

كشفت مصادر أمنية لـ"لبنان24" أن هناك عمليات تعقب لعصابات مُتفرقة تنشط في العديد من المناطق اللبنانية بهدف السلب والسرقة، مشيرة إلى أن آخر فصول هذه الجرائم حصل قبل يومين في منطقة ساحل الشوف، بعدما تمكن شخص مجهول الهوية يقود سيارة قديمة على سلب مواطن من آل "ز" مبلغاً مالياً وقدره 600 دولار أميركي.

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ولفتت المصادر إلى أنَّ الأجهزة الأمنية تكثف حالياً إجراءاتها لرصد العصابات خصوصاً أن هناك معلومات كثيرة متوافرة بشأنها، وستؤدي إلى الإيقاع بها من خلال كمائن مُحكمة ستشهدها مناطق عديدة.