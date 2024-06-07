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لبنان

سلام : لتفعيل دور نقابات المهن الحرة واتحادات المجتمع المدني بعيداً من السياسة

Lebanon 24
07-06-2024 | 15:40
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استقبل نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في حضور اعضاء مجلس النقابة، في زيارة بحث فيها المجتمعون في مواضيع إقتصادية وإستثمارية وقانونية.

 ونوه الحسن بدور الوزير سلام " في تحسين شروط عقود التأمين بالنسبة إلى جميع المتعاقدين مع شركات التأمين ودوره الإيجابي في محاولة حلّ معضلة التعويضات المتوجبة على شركات التأمين في إنفجار مرفإ بيروت المؤلم".

واعرب الوزير سلام من جهته، عن سعادته بالتواجد في نقابة المحامين في طرابلس "على امل ان تشكل هذه الزيارة بداية لمشوار تعاونٍ طويل ومستمر في الكثير من المواضيع".

كما ووضع سلام نقيب المحامين، في أجواء لقاءاته في قطر، مشدداً على "ضرورة الإنفتاح والتعاون في ما نقابة المحامين في طرابلس ووزارة الاقتصاد ودولة قطر وجمعية المحامين".

وشدد النقيب الحسن على "ضرورة تطبيق القوانين وإعادة تغعيل دولة القانون ضمن وحدة معايير لا تقل شأناً عن الدستور، وهذا الموضوع اساس في تطوير لبنان وإعادة العمل في مؤسساته الى السكة الصحيحة".

واكد المجتمعون "أهمية تفعيل دور نقابات المهن الحرة وعلى رأسها نقابات المحامين واتحادات المجتمع المدني بعيداً من السياسة لإعادة تنظيم عمل مؤسسات الدولة". 
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(الوكالة الوطنية)

 

 

 

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