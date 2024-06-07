خبر غير متوقع عن "أجهزة التجسس" قرب لبنان.. مسؤولٌ في "الحزب" يكشفه!

قال مسؤول ملف الموارد والحدود في "حزب الله" نواف الموسوي إنّ إسرائيل لا تمتلك في ترسانتها الأسلحة التي تحتاجُ إليها لشنّ حرب ضد لبنان، وأضاف: "العدو الإسرائيلي يحتاج إلى أسلحة من واشنطن لأي حرب يريد خوضها ضد لبنان، وفي حال حصول أيّ معركة، فإنّ المنطقة لن تبقى على حالها وستتبدل معالمها ولن تبقى كما كانت عليه في السابق".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الميادين"، اليوم الجمعة، قال الموسوي: "الحرب المقبلة مع إسرائيل لن تكون إلا حرب النهاية، ولو لم ينفذ الإخوة في غزة عملية طوفان الاقصى لكنا الآن نقرأ الفاتحة على القضية الفلسطينية".

وأردف: "المقاومة الفلسطينية في غزة بعد 8 أشهر من القتال تواصل ضرب العدو وتكبيده الخسائر، والسلاح الذي تقرر المقاومة في لبنان استخدامه تفرضه الضرورة ويبقى لديها ما لم تعلنه أيضاً".

وأكمل: "المقاومة وجدت من الضرورة استخدام منظومة الدفاع الجوي ضد المقاتلات الحربية التي كانت تُرعب المواطنين".

وكشف أن الإمكانات التجسّسية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان، قادرة على تغطية مساحات تصل إلى أوروبا، وأردف: "كان ضرورياً على المقاومة ضرب أجهزة التجسّس من أجل التعمية على الاحتلال، والأمم المتحدة سجلت منذ صدور القرار 1701 أكثر من 400 خرق إسرائيلي للقرار كل شهر".

وجدّد الموسوي التأكيد على أن هدف الحرب على الحدود الجنوبية هو إشغال العدو والضغط لأجل وقف الحرب على غزة، وتابع: "من يهدّد من قادة الاحتلال ليس لديه فكرة عن القدرات الحقيقية للمقاومة في لبنان، ونقول لمن يهدّد بالحرب أنّها إذا وقعت ستكون حرب النهايات".

وأشار الموسوي إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتولان التفاوض مع الموفدين الغربيين من أجل بحث الوضع عند الحدود، وقال: "لا نبحث عن استثمار ما جرى من مواجهات عند الجبهة الجنوبية في الداخل اللبناني وتحديداً في ملف الرئاسة".











