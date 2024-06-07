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لبنان

وزير البيئة سلّم المركز الاقليمي للدفاع المدني في شحيم آلية إطفاء بعد تأهيلها

Lebanon 24
07-06-2024 | 16:22
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أعلن وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين في بيان، تسليم المركز الإقليمي للدفاع المدني في جبل لبنان الجنوبي آلية إطفاء وإنقاذ "دعماً للدفاع المدني لتعزيز جهوزيته في موسم حرائق الغابات وضمن أنشطة الحملة الوطنية للوقاية والحد من حرائق الغابات".

 وأوضح  "أن رئيس المركز الاقليمي للدفاع المدني في جبل لبنان الجنوبي حسام دحروج تسلم آلية الاطفاء والانقاذ التي تم تأهيلها وتصليحها على نفقة شركة " كورال" ، والتي كانت تعرضت العام الماضي لحادث انزلاق اثناء اخمادها احد الحرائق في منطقة اقليم الخروب ما وضعها خارج الخدمة".

 وقد التقى وزير البيئة اعضاء ومتطوعي المركز في شحيم الذين شكروا الشركة على دعمها خاصة في هذه الظروف.

وأكد ياسين "ان دعم الدفاع المدني وصيانة آلياته وتعزيز جهوزية عناصره هو افضل وأهم استثمار للوقاية والحد من الكثير من المخاطر متل الحرائق وحوادث البحر وحوادث الجبال وغيرها". 

( الوكالة الوطنية)
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