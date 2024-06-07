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لبنان
"المستقبل" أعلن فوز اللائحة المدعومة منه بإنتخابات "نقابة خبراء المحاسبة المجازين"
Lebanon 24
07-06-2024
|
16:43
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أصدر قطاع المهن الحرة في "تيار المستقبل" بياناً، اليوم الجمعة، أعلن فيه فوز اللائحة المدعومة من "التيار" وحلفائه بكامل أعضائها، في انتخابات نقابة المحاسبة المجازين في لبنان التي جرت اليوم الجمعة.
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وهنّأ "المستقبل"
النقيب الفائز ايلي عبود وكل أعضاء اللائحة الفائزين بعضوية مجلس النقابة، كما خص بالتهنئة مرشحي "المستقبل" فادي المصري، محمد بليق، سليمان عبيد وبشير سنجر، متمنياً للنقيب والأعضاء كل التوفيق في مهامهم لما فيه مصلحة النقابة وأهلها، وفق ما ذكر البيان.
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