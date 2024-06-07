"المستقبل" أعلن فوز اللائحة المدعومة منه بإنتخابات "نقابة خبراء المحاسبة المجازين"

أصدر قطاع المهن الحرة في "تيار المستقبل" بياناً، اليوم الجمعة، أعلن فيه فوز اللائحة المدعومة من "التيار" وحلفائه بكامل أعضائها، في انتخابات نقابة المحاسبة المجازين في لبنان التي جرت اليوم الجمعة.

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